На юге России действует преступная группа из судей и юристов, выдающих себя за защитников прав потребителей, — такого мнения придерживаются несколько крупнейших зарубежных компаний. Якобы мошенники много лет по обкатанной схеме наживаются на дилерах автомобилей и электронной техники, используя лазейки в законодательстве. Речь идёт о сотнях миллионов рублей — нечестно заработанных, но легальных. News.ru выяснил, где и как работает схема, которую иностранный бизнес считает откровенно преступной.

Общества защиты прав вымогателей

Автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover в мае подали жалобы в Генпрокуратуру, ФСБ, Высшую квалификационную коллегию судей и в совет по противодействию коррупции при президенте России. Компании заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края под прикрытием исков о защите прав потребителей.

Автомобильные гиганты утверждают, что районные Прикубанский, Советский, Ленинский и Октябрьский суды Краснодара задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз превышающей первоначальную цену машины при продаже. Согласно данным РБК, в обращении утверждается, что в столице Краснодарского края действует алгоритм, в соответствии с которым истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки машины с жалобами на дефекты. Их в судах представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Истцы по таким искам в рамках досудебной претензии не приходят на проверку качества и не предоставляют свой автомобиль производителю. При этом экспертизы проводят одни и те же специалисты, которые всегда «устанавливают» производственный характер дефекта автомобиля. В итоге суд удовлетворяет требования о выплате сумм, в несколько раз превышающих стоимость новых машин. Это происходит благодаря тому, что закон о защите прав потребителей предусматривает возможность потребовать возмещения стоимости товара с учётом неустойки в 1% в день.

Вход в здание Советского районного суда mykray.info/vk.com

Отличительной чертой схемы, на которую пожаловались автоконцерны, является то, что большинство дел рассматривается в одних и тех же краснодарских судах с участием одних и тех же судей, при этом во время заседаний ходатайства ответчика раз за разом отклоняются. Апелляционные жалобы в местном краевом суде остаются без удовлетворения.

Также официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ ООО «ММС Рус» сообщил News.ru, что в компании обратили внимание на увеличение количества однотипных судебных споров в Тольятти с участием одних и тех же представителей истцов, судей, рассматривающих споры относительно качества автомобилей разных марок, включая Mitsubishi Motors, и взысканием завышенных денежных сумм в пользу потребителей.

Мы выражаем обеспокоенность подобным судопроизводством. Число подобных случаев за последние несколько лет «увеличилось в несколько раз, так же как и несоразмерная сумма взысканий, которая может превышать стоимость автомобиля более чем втрое, — сообщают в «ММС Рус».

По словам дистрибьютора, в ходе судебных процессов выбор экспертных организаций происходит лишь при формальном обсуждении со сторонами процесса, без рассмотрения и оценки предоставленных доказательств. Экспертизу поручают лицам, ангажированным истцами, или же просто «наименее компетентным экспертам, имеющим недостаточный стаж работы в необходимой области».

Представитель дистрибьютора Павел Чуйков сообщил News.ru, что проведённый ими подробный разбор ситуации свидетельствует о том, что в Тольятти, судя по всему, действует группа профессиональных юристов.

Многие поломки, видимо, моделируются. Мы видим по частоте определённых претензий по дефектам, которая в других регионах не встречается. Например, датчики АБС. Мы начали общаться с дилерами других компаний в регионе, и выяснилось, что и у них есть такие случаи, такие же «повреждения». По мнению их юристов, речь идёт о работе сплочённой организованной команды, — говорит он.

Чуйков добавляет, что на своей предыдущей работе в страховании он обратил внимание на то, что Краснодар и Самара были лидерами по количеству нарушений, которые допускают судьи.

Я всецело поддерживаю обращение в ФСБ по поводу работы краснодарских судей. Помню, что там творился совершенный беспредел: выносились решения без уведомления сторон, дела пропадали и так далее. В Самаре частота обращений была большой. Люди специально делали временную регистрацию в этом городе, чтобы там судиться, так как проще получить нужное решение, — рассказывает Чуйков.

Коррупционный юг

От схем по выбиванию компенсаций за «испорченный» товар страдают не только поставщики автомобилей, но и электроники. Представитель ассоциации производителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов обращает внимание на то, что феномен имеет «ярко выраженную региональную окраску».

Покупатель в отделе электробытовой техники Владимир Федоренко/РИА Новости

В основном Поволжье: Тольятти, Самара; и юг: Сочи, Краснодар. Почему-то техника в Поволжье ломается в десятки раз чаще, чем в Москве, например. Понятно, что работает какая-то преступная группа региональная, которая освоила такую технику заработка и в ней упражняется. Мы не жалуемся на потребителей, которые действительно отстаивают свои права. Понятно, что случаи, когда покупателю встречается брак или поломка, случаются. Но в том, что называют «потребительским экстремизмом», речь идёт не о защите прав потребителей, а о мошеннической схеме, когда юридически подкованные люди организуют бизнес по выбиванию денег. Часто случаи, на которых они зарабатывают, вымышлены. Одна из основных претензий в случаях с потребительским экстремизмом — организации не предъявляют сам товар производителю, а сразу подают иск в суд. То есть задачи решить проблему у них нет, есть задача заработать, — жалуется Гуськов.

По словам представителя РАТЭК, за последние 5–7 лет число подобных исков увеличивается. Ещё один юрист, работавший по подобным делам, но пожелавший остаться анонимным, сообщил, что аналогичная тенденция наблюдалась и в Саратовской области.

Местное издание «Общественное мнение» рассказывало в 2012 году о подобных судах с участием импортёров ЗАО «Форд Мотор Компани» и ООО «Ягуар Ленд Ровер».

Издание выделяло общество «Защита автопотребителей», которое, по утверждению СМИ, «весьма активно и успешно пользовалось законодательными возможностями и, судя по суммам исков и решений местных судов, неплохо „зарабатывало“ на судебных тяжбах за счёт „высасывания“ денег из изготовителей и импортёров автомобилей», и сотрудничающего с ними юриста Георгия Драгомирова. В частности, ОМ описывает случай 2011 года, когда Драгомиров приобрёл за 1,5 млн руб. подержанный Land Rover Discovery 3, ввезённый в РФ ООО «Ягуар Ленд Ровер». У машины оставался полугодовой гарантийный срок, но через пять с лишним месяцев эксплуатации, во время мойки, владелец обнаружил, что краска на декоративной решётке радиатора стала отслаиваться. Новую решётку можно было заменить уже на 38-й день после получения претензии истца ответчиком (максимальный срок замены по гарантийным обязательствам — 45 дней), пишет ОМ. Однако Драгомиров на телефонные звонки не отвечал, в связи с чем через три дня ему было направлено письменное приглашение, которое пролежало на почте больше двух недель и только после этого было получено адресатом. Позже юрист предъявил ООО «Ягуар Ленд Ровер» иск, в котором потребовал от импортёра забрать автомобиль, выплатить стоимость аналога — более 2,5 млн руб., уплатить неустойку, моральный вред и прочие расходы в сумме около 4 млн руб. Годом ранее Драгомиров и «Защита автопотребителей» добились через суд выплаты от ЗАО «Форд Моторс Компани» в размере более 800 тыс. руб. за «дефекты» ввезённого ими «Форда», который к тому моменту уже побывал в ДТП.

Сергей Лантюхов/News.ru

«Работать не хотят»

Юрист, имеющий опыт борьбы с «потребительским экстремизмом», но не пожелавший публично раскрывать своё имя, рассказал News.ru об особенностях таких подобных процессов.

Я сталкивался, в частности, с Обществом потребителей автотехники России (ОПАР). Эти так называемые защитники прав потребителей на самом деле занимались бизнесом. Они поставили дело на поток и делали всякие нелицеприятные вещи, в том числе фальсификации неисправностей. Экспертизу проводят за счёт местных специалистов, которые зачастую не являются настоящими экспертами. Когда специалисты с Урала, Москвы и Питера читают их отчёты, у них истеричный смех начинается. Исследования проводят не по поставленным вопросам, выходят за рамки вопроса самовольно и нарушают установленные методики, — рассказывает собеседник News.ru.

По его словам, проблемы на этом не заканчиваются: в случае подачи апелляции её рассматривают в области, как и кассацию.

Только недавно был поставлен вопрос о создании кассационных судов экстерриториально, чтобы работу своих коллег проверяли не соседи по региону. А добиться подъёма таких дел в Верховном суде почти невозможно. Верховный суд рассматривает мизерное количество дел — иначе его завалят. Почему автодилеры сейчас обратились к ФСБ? Потому что в Верховном суде надзорную жалобу читает консультант. Он читает и говорит судье свои соображения, а судья решает, поднимать или не поднимать в Москву из провинции дело. Поднимают обычно наиболее вопиющие. Когда подаёт иностранный автоимпортёр, то судья не считает его особо важным для России. Говорит, что он, мол, возит сюда товар, хорошо зарабатывает и переживёт, — объясняет юрист.

Эксперт, который впервые столкнулся с «потребительским экстремизмом» в 1998 году, рассказывает, что дел со временем становится только больше, так как «народ раскусил этот источник денег».

Фальсификации в первую очередь касаются электронных блоков, лакокрасочного покрытия, которые легко испортить, не оставив следов физического воздействия. Блоки пережигают током высокого напряжения, — рассказывает юрист.

По его мнению, то, что подобные случаи характерны для определённых регионов России — не случайно:

На юге люди привыкли к лёгким деньгам. А работать не хотят.

Кубанское братство

Впрочем, географический детерминизм тут может быть далеко не определяющим. Обращает на себя внимание то, что распространение указанной схемы несколько коррелирует с присутствием краснодарских кадров в региональных судах. Это может оказаться случайностью, но для среды российских силовиков не составляет секрета существование так называемого краснодарского судейско-прокурорского клана, чьё влияние выходит далеко за пределы родного региона. Так, Саратовский областной суд с 2009 по 2017 год возглавлял выходец с Кубани Василий Тарасов, а зампредом суда до самого последнего времени был Евгений Шепелин, также приехавший из Краснодарского края. Источники News.ru говорят о том, что неофициальное влияние других представителей кубанской силовой диаспоры может иметь место и в Самаре, хотя прямого присутствия там нет.

Здание Саратовского областного суда oblsud.sar.sudrf.ru

Руководитель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов подтвердил News.ru существование межрегионального краснодарского силового лобби.

Это достаточно большая группа влияния. Там и люди, которые перешли из органов прокуратуры. Это большой срез, — рассказывает Кирилл Кабанов. — Они и в органах МВД. В том числе в судейском сообществе. Это сильная коммерческая диаспора. В своё время на Кубани была достаточно мощная система коррупционного заработка, которая с 90-х годов заложилась. Дело в том, что этот регион, может быть, единственный, где земля представляет большой интерес как орудие производства. Там были сформированы группы, которые обеспечивали эти бизнес-процессы, поэтому они на многом завязаны. Они сплочённые, потому что сформировались достаточно давно и имели финансовые ресурсы для продвижения своих наиболее активных членов. Тем не менее долго в регионах они не засиживаются. Например, была такая история, что краснодарские пытались внедрить своих членов в волгоградское МВД. Но главный ресурс — в Москве, туда они стремятся больше.

Тем не менее, считает Кабанов, «краснодарские» теряют свою сплочённость, рассеиваясь по стране.

Они скорее создают какую-то легенду вокруг своего землячества, — говорит он.

По его словам, на верхних этажах принятия решений эта группа реального влияния не имеет.