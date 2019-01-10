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Жертва группового изнасилования в Уфе требует компенсации

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Девушка-дознаватель из Уфы, которая стала жертвой изнасилования своими начальниками, потребовала компенсации морального вреда.

«Гражданский иск на возмещение морального вреда ей направлен в суд», — приводит РИА Новости слова адвоката Ирины Валиевой.

Она также уточнила, что сумма требований в 10 млн рублей, о которой сообщили местные СМИ, не соответствует действительности.

Инцидент произошёл 31 октября в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. Изначально фигурантами дела стали трое полицейских, занимавших руководящие должности. Их уволили со службы. Позже защитник подозреваемых заявил, что двое из них не могли совершить нападение, так как в этот момент были в другом месте. Речь идёт о Салавате Галиеве и Эдуарде Матвееве.

До этого сообщалось, что 23-летняя дознаватель, обвинившая коллег в групповом изнасиловании, отказывается проходить тест на детекторе лжи. На процедуре настаивает защита её предполагаемых обидчиков. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили причастность одного из полицейских к преступлению, писал News.ru.


#КОМПЕНСАЦИИ #изнасилование #Уфа
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