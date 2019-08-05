https://static.news.ru/photo/6fe8cdfa-b7b9-11e9-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.

На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на 3 месяца, а потом уже будет видно, — сообщила Чахкиева, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, 4 июля в детскую больницу Назрани доставили ребёнка со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент НИИ Леонид Рошаль сообщил сегодня, что девочке проведут операции по ампутации части правой руки.

По подозрению в избиении ребёнка задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.