Законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.
На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на 3 месяца, а потом уже будет видно, — сообщила Чахкиева, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, 4 июля в детскую больницу Назрани доставили ребёнка со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент НИИ Леонид Рошаль сообщил сегодня, что девочке проведут операции по ампутации части правой руки.
По подозрению в избиении ребёнка задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.