https://static.news.ru/photo/a46bd1e4-802d-11e9-aa53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchs__russia

Пожар произошёл в торговом комплексе «Варшавка-33», расположенном на 33-м километре МКАД в районе Чертаново Южное.

По данным News.ru, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Уточняется, что горит первый этаж здания. Магазин специализируется на продаже текстиля и предметов интерьера.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru писал о том, что холодильное оборудование загорелось вследствие короткого замыкания в помещении Черёмушкинского рынка. Возгорание площадью пять квадратных метров было ликвидировано до приезда пожарных силами охраны торгового предприятия.