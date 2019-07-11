https://static.news.ru/photo/e810eaa2-a3b8-11e9-8108-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Иванов Фото: pfrf.ru

Заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали силовики. Его подозревают во взяточничестве.

Спецоперация прошла 10 июля. Это подтвердили « Коммерсанту » четыре независимых источника, в том числе и в правоохранительных органах.

Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме, — заявили в пресс-службе ПФР.

На работу в Пенсионный фонд Иванов пришёл в 2017 году. Здесь он стал курировать вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности. Перед этим более 10 лет он занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

Ранее News.ru писал, что Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ Вячеслава Варчука по новому уголовному делу. Его вернули в СИЗО из колонии, где бывший генерал-лейтенант должен был отбывать шестилетний срок. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки в 5 млн рублей.