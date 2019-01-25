Ящур зафиксировали ещё на одной ферме Приморья

Заболевание ящуром подтвердили ещё на одной свиноферме в селе Красный Кут в Приморье. Всего там содержится около 46 тысяч животных.
«Согласно правилам, все поголовье будет уничтожено», — передаёт слова первого замглавы Спасского района Приморья Сергея Солкана «Интерфакс».
Он отметил, что случаев заболевания ящуром в личных хозяйствах не выявлено.
Как ранее писал News.ru, в Приморье власти Спасского района ввели режим ЧС из-за массового заболевания свиней ящуром. 26 населённых пунктов объявлены угрожаемой зоной. Очагом заболевания стал свинокомплекс «Мерси Трейд».