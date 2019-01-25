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Ящур зафиксировали ещё на одной ферме Приморья

Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Заболевание ящуром подтвердили ещё на одной свиноферме в селе Красный Кут в Приморье. Всего там содержится около 46 тысяч животных.

«Согласно правилам, все поголовье будет уничтожено», — передаёт слова первого замглавы Спасского района Приморья Сергея Солкана «Интерфакс».

Он отметил, что случаев заболевания ящуром в личных хозяйствах не выявлено.

Как ранее писал News.ru, в Приморье власти Спасского района ввели режим ЧС из-за массового заболевания свиней ящуром. 26 населённых пунктов объявлены угрожаемой зоной. Очагом заболевания стал свинокомплекс «Мерси Трейд».


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