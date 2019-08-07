https://static.news.ru/photo/bbe6dbe0-b8f2-11e9-b00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Якутске наблюдается сильное задымление из-за природных пожаров в Сибири. Кроме столицы региона в зону задымления попали населённые пункты в 12 районах Республики Саха.

Об этом сообщили члены оперативной рабочей группы правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в регионе, передаёт Regnum .

Как ранее писал News.ru, на территории Якутии бушуют 123 природных пожара на общей площади 1,2 млн га. К тушению очагов возгорания привлечены 787 человек и 119 единиц техники. При этом погодные условия немного помогают уменьшить количество очагов возгорания. Начавшиеся в Якутии дожди сбили пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.