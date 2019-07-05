В Ингушетии после госпитализации семилетней девочки с множеством телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Всё тело ребенка было покрыто порезами, ожогами и ушибами. Только успешная операция предотвратила ампутацию руки, кровоснабжение которой было нарушено. Девочка воспитывалось в городе Сунжа тётей Маккой Ганиевой, которая утверждает, что та сама поранилась, сначала сев в кастрюлю с борщом, а потом упав в канализационную яму. Однако, судя по всему, следствие считает, что ребёнок стал жертвой систематических истязаний со стороны родственников.

Согласно пресс-релизу Следственного комитета, девочка 2012-го года рождения была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу днём 4 июля. Пострадавшая была в таком состоянии, что врачи прибегли к реанимационным мероприятиям. После тщательного осмотра у неё были найдены даже переломы костей.

Обстоятельства причинения указанных телесных повреждений выясняются. Уголовное дело находится на особом контроле и.о. руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Белхароева У.Х., — говорится в заявлении республиканского СК.

Как сообщил News.ru старший помощник руководителя следственного управления СК по Ингушетии Зураб Героев, дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья малолетнему лицу».

Сергей Лантюхов/News.ru

В Назрани пострадавшую экстренно прооперировали, при этом удалось избежать ампутации правой руки. Врачи диагностировали тромб сосудов, из-за которого рука опухла и почернела, но кровообращение удалось восстановить.

Девочка на данный момент в сознании, но стабильно тяжёлая. В эмоционально-психологическом состоянии девочка очень подавленном. Девочка шугается. А в общении очень добрая, видно, что ей ласки не хватало. Всех обнимает, всех целует — это было до операции. После операции она, конечно, под аппаратурой лежит. Тётю категорически не допускали к девочке, — рассказал News.ru Беслан Оздроев, пресс-секретарь местного Минздрава.

Он добавил, что ситуация находится на контроле у временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Шариповича Калиматова. В ближайшее время, пациентку планируют отвезти на самолёте к доктору Леониду Рошалю в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Мы ждём бригаду реаниматологов Всероссийского центра медицины катастроф России. Они уже выехали. Они осмотрят девочку, оценят состояние и решат вопрос транспортировки обычным бортом или спецбортом, — пояснил представитель министерства здравоохранения.

На распространённом в Интернете видео, врач, проводящий осмотр малолетней пациентки, констатирует, что повреждения были получены в разное время. Сообщается, что девочка жила у тёти Макки Ганиевой, сестры отца. Та на допросе в Следственном комитете заявила, что три месяца назад ребёнок сам сел в кастрюлю с борщом, а недавно девочка упала в выгребную яму. Однако следователи ей не поверили, как, впрочем, и общественность.



Детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиева написала в своем аккаунте в Instagram, что именно тётя довела девочку до такого состояния. Вместе с тем, именно Ганиева привела девочку в больницу.

Она от всех скрывала этого ребёнка, говорила, что племянница привела в гости. Поэтому никто не знал о его существовании, — рассказала Чахкиева.

В республиканском News.ru также пояснили, что по версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тётей по линии отца.

Установлено, что девочка воспитывается в семье тёти без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно. Также следователи устанавливают местонахождение отца ребёнка. При производстве следственных действий по уголовному делу подозреваемая вину не признала, — добавил представитель ведомства Тимирлан Галаев.

Сергей Булкин/News.ru

В СК News.ru также рассказали, что в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемой. Оказалось, что женщина уже была судима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователями проведён первоначальный допрос свидетелей, а в рамках расследования будет дана оценка в том числе действиям органов опеки. Днём 5 июля было принято решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат СК в Москве.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова днём 5 июля рассказала журналистам, что пострадавшая девочка будет доставлена в Москву уже вечерним рейсом.

Обязательно будут подключены психологи. Прежде всего надо залечить раны, не только физические, но и душевные. И в дальнейшем, до полного решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве ребё ка, мы этот вопрос не отпустим, — пояснила Кузнецова.

Детский омбудсмен также заметила, что кроме бездействия органов опеки, вопросы есть и к соседям семьи, которые не сообщали о происходящем, при том, что ребёнок жил в этом доме уже около года.