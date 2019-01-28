Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму

https://news.ru/storage/news/eeb8c8d3d5aa379e6f3ca6953b0d0500/d84c5ca2-db88-468c-b075-2f568951a440_850.jpg twitter.com/@zlata_russia

В Симферополе осквернили памятник «Вежливым людям». Пьяный мужчина облил скульптуру краской.

Злоумышленника задержала полиция. Пока на него составили только административный протокол — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Теперь следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Крымского управления МВД.

Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь вхождения республики в состав России. 27 февраля 2014 года вооружённые люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль правительственные здания в Крыму, который на тот момент находился в составе Украины. Они же обеспечивали правопорядок во время мартовского референдума о присоединении автономной республики к России. «Вежливыми людьми» их прозвали за подчёркнутую корректность поведения.

Ранее News.ru писал о вандалах в Молдавии, которые осквернили мемориал советским воинам.