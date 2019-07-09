Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В официальном Facebook-аккаунте пресс-службы полиции американского города Боулдер появилось сообщение, что медведь «похитил» автомобиль и стал виновником ДТП.

Зверь попал в незапертую машину, после чего за ним захлопнулась дверь. Пытаясь выбраться, медведь перевёл рычаг передач в нейтральную скорость. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После...