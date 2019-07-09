Во вторник, 9 июля, загорелась кровля здания правительства Ульяновской области. По предварительной информации, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнём при проведении строительно-ремонтных работ.
Как сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук, возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров.
Возгорание произошло в чердачном помещении, после чего пламя перекинулось на крышу здания. Благодаря оперативным действиям пожарных очаг возгорания локализован, — написал Гончарук на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники охраны и технический персонал были своевременно эвакуированы из здания.
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