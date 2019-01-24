СК: два хлопка газовых баллонов произошли в Балашихе

В квартире жилого дома в городе Балашихе произошли два хлопка газовых баллонов. Повреждены стена и шахта лифта.
Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
В результате пожара смертельные травмы получили двое рабочих, которые занимались ремонтными работами. На данный момент пожар потушен. В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 10 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщили, что причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе могло стать короткое замыкание в электронагревателе.
Как писал News.ru, хлопок произошёл в жилом доме на севере Москвы. Инцидент случился по адресу: ул. Костромская, д. 2. Были выбиты стёкла и повреждена мебель. В пресс-службе МВД сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.