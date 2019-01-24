СК: два хлопка газовых баллонов произошли в Балашихе

https://news.ru/storage/news/8a4cb10285ce97b5e14c7b29931df338/b9f455d6-2ef8-41c0-a6c2-27e51fa21f6c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В квартире жилого дома в городе Балашихе произошли два хлопка газовых баллонов. Повреждены стена и шахта лифта.

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В результате пожара смертельные травмы получили двое рабочих, которые занимались ремонтными работами. На данный момент пожар потушен. В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 10 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе могло стать короткое замыкание в электронагревателе.

Как писал News.ru, хлопок произошёл в жилом доме на севере Москвы. Инцидент случился по адресу: ул. Костромская, д. 2. Были выбиты стёкла и повреждена мебель. В пресс-службе МВД сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.