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Украинец «заминировал» автозаправку и получил срок

Сергей Булкин/News.ru

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Гражданина Украины осудили в Тульской области за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Новомосковский городской суд приговорил его к трём годам колонии-поселения.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Около двух часов ночи украинец находился на автозаправочном комплексе ТНБ №7. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он заявил сотрудницам заправки о якобы готовящемся взрыве здания. Те восприняли его слова серьёзно, опасаясь гибели людей и значительного имущественного ущерба.

Однако этого мужчине показалось мало. Он позвонил в дежурную часть ОМВД по Новомосковску и также сообщил об угрозе взрыва. Его поступок дезорганизовал работу охраны правопорядка, говорится на сайте прокуратуры региона.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее News.ru сообщил о проверках в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков с угрозами о «минировании». Эвакуировать пассажиров и сотрудников не потребовалось. За несколько дней до этого аналогичный инцидент произошёл на Павелецком вокзале в Москве. Тогда из здания были выведены около 500 человек.


#происшествия #украинец #тульскаяобласть
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