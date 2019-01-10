Тоннель Волоколамского шоссе перекрыли из-за затопления

Проходящий под каналом имени Москвы тоннель Волоколамского шоссе перекрыт для движения в сторону области.
На тушинской новый водопад pic.twitter.com/ByvuLCQpbe— Макс Орлов (@maxorlov58) 10 января 2019 г.
Затоплены трасса и пешеходный переход на пересечении с улицей Свободы. Рабочие не справляются с откачкой воды.
Известно, что причиной подтопления стал провал грунта в 50 квадратных метров около шлюза № 8.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что по заявлению руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, Москва нуждается в почти 800 светофорах.