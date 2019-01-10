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Тоннель Волоколамского шоссе перекрыли из-за затопления

Михаил Фомичев/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Проходящий под каналом имени Москвы тоннель Волоколамского шоссе перекрыт для движения в сторону области.

Затоплены трасса и пешеходный переход на пересечении с улицей Свободы. Рабочие не справляются с откачкой воды.

Известно, что причиной подтопления стал провал грунта в 50 квадратных метров около шлюза № 8.

Ранее News.ru писал о том, что по заявлению руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, Москва нуждается в почти 800 светофорах.


#тоннель #волоколамскоешоссе #каналименимосквы
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