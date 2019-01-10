Тоннель Волоколамского шоссе перекрыли из-за затопления

https://news.ru/storage/news/31743a33324097601d3af4166f59476a/9ea6cec0-04e0-48f5-95de-85faedf82aa3_850.jpg Михаил Фомичев/РИА Новости

Проходящий под каналом имени Москвы тоннель Волоколамского шоссе перекрыт для движения в сторону области.



На тушинской новый водопад pic.twitter.com/ByvuLCQpbe — Макс Орлов (@maxorlov58) 10 января 2019 г.

Затоплены трасса и пешеходный переход на пересечении с улицей Свободы. Рабочие не справляются с откачкой воды.

Известно, что причиной подтопления стал провал грунта в 50 квадратных метров около шлюза № 8.

Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что по заявлению руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, Москва нуждается в почти 800 светофорах.