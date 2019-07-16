https://static.news.ru/photo/e153f512-a7b2-11e9-921a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ykt.sledcom.ru

Сотрудники СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарёв в Якутске. Трупы были обнаружены на побережье реки Лена.

По данным следствия, 15 июля 2019 года во время купания на несанкционированном пляже утонули трое детей. Малышам было 4, 5 и 7 лет. За детьми в воду бросились четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет. Изначально они числились пропавшими без вести.

Двоих детей удалось извлечь из воды, однако реанимационные мероприятия не помогли сохранить им жизнь. Позднее спасатели обнаружили тела мужчин и третьего ребёнка.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Ранее News.ru писал, что следственные органы Московской области проводят проверку по факту обнаружения скелетированного тела младенца в лесном массиве Люберецкого городского округа. По предварительным данным, ребёнок умер около года назад. Примерный возраст — шесть или семь месяцев внутриутробно.