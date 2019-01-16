Экс-депутат решил бороться с развратом в Москве

https://news.ru/storage/news/592b99cf5c38fdd77da6ba4395f9828a/4f0c1c8a-3557-485c-8bd6-504102117a96_850.jpg Глеб Трифонов/facebook.com эксклюзивы

Подмосковный борец за православные ценности заблокировал один из столичных стриптиз-клубов после того, как его не пустили в заведение. Инцидент произошёл в ночь на 16 января в клубе RoxBury возле метро «Белорусская», сообщили News.ru очевидцы произошедшего.

Около половины второго ночи к заведению на чёрном внедорожнике подъехал общественный деятель Валерий Немировский, бывший депутат подмосковного Красногорска.

Как сказано на его официальной страничке «ВКонтакте», Немировский является «активным приверженцем сохранения и восстановления православных святынь и ценностей». Несмотря на свою активную позицию, мужчина решил заглянуть в небогоугодное заведение, однако не было допущен охраной.

Разозлившись, Немировский позвонил в полицию и сообщил, что в клубе укрывается преступник. После этого экс-депутат заблокировал дверь своим автомобилем и уехал домой на такси. До прибытия сотрудников полиции никто из посетителей клуба не мог покинуть заведение.

На произошедшее обратили внимание случайные прохожие. Фотографии автомобиля разошлись по социальным сетям. Так, пользователь Facebook пишет о том, что экс-депутат решил «бороться с развратом и преступностью, царящими в Москве».

Глеб Трифонов/facebook.com

Отметим, что ранее Немировского уже ловили в злачных местах во время клубных вечеринок, в том числе и в двусмысленных нарядах.

Между тем в США порноактриса судится с полицейскими из-за стриптиза. Женщина требует с правоохранителей $2 млн за незаконный, по её мнению, арест.