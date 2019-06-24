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Сыщики Следственного комитета проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета в Курске. Таким образом он отгонял детей от своей машины.

Оружие у стража правопорядка изъяли. Сейчас решается вопрос о возможности дальнейшей работы сотрудника полиции в органах, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 23 июня на Ламоновской улице. Дети играли в футбол и попали мячом в транспортное средство. Его владелец сделал ребятам замечание, но те продолжили. Тогда он выстрелил в воздух.

Ранее News.ru писал об учителе математики из Татарстана, которая грозилась «пустить школьников на колбасу». Родители и ученики утверждают, что женщину боятся не только дети, но и весь преподавательский состав и директор. В ходе любого разговора женщина срывается на крик и начинает унижать своего собеседника.