Самогонный аппарат обрушил стену в жилом доме в Москве

https://news.ru/storage/news/b58c51e0bb691d500e6ea687d909e1af/d0f8878a-7beb-4e91-95c3-df77017cb558_850.jpg Владимир Горовых/ТАСС

Причиной хлопка в квартире жилого дома на Туристской улице в Москве стал взрыв самогонного аппарата.

Дистиллятор располагался на кухне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас жилец квартиры даёт объяснения сотрудникам полиции. В то же время коммунальщики выносят с этажа обломки.

Ранее источники News.ru сообщили, что обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей произошло по адресу: улица Туристская, дом 31, корпус 1. Пострадавших в результате инцидента не было.