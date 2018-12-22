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Самогонный аппарат обрушил стену в жилом доме в Москве

Владимир Горовых/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Причиной хлопка в квартире жилого дома на Туристской улице в Москве стал взрыв самогонного аппарата.

Дистиллятор располагался на кухне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас жилец квартиры даёт объяснения сотрудникам полиции. В то же время коммунальщики выносят с этажа обломки.

Ранее источники News.ru сообщили, что обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей произошло по адресу: улица Туристская, дом 31, корпус 1. Пострадавших в результате инцидента не было.


#москва #взрывы
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