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Ребёнок погиб под колёсами квадроцикла в Домодедово

Сергей Булкин/News.ru

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В подмосковном Домодедове водитель квадроцикла насмерть задавил ребёнка. По некоторым водитель был пьян.

«На улице Южной в микрорайоне Барыбино в Домодедове водитель квадроцикла сбил ребёнка, который скончался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным городского сайта Vdomodedovo.info, водитель квадроцикла был пьян, инцидент произошёл около девяти часов вечера. Погибший несовершеннолетний — ученик 7 класса Гальчинской школы. 

Ранее News.ru писал, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филипп принёс извинения Эмме Фэйрвезер, пострадавшей в ДТП с его участием. Ранее 46-летняя Фэйрвезер публично возмутилась отсутствием извинений со стороны принца, которого негласно считают виновником аварии, в результате которой у неё произошёл перелом запястья.


#Московскаяобласть #ДТП
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