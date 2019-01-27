Ребёнок погиб под колёсами квадроцикла в Домодедово

https://news.ru/storage/news/efab7c010d2ba1189798364df90989ad/d8afa23e-afa0-42d4-a4c4-8fefbcd65d34_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В подмосковном Домодедове водитель квадроцикла насмерть задавил ребёнка. По некоторым водитель был пьян.

«На улице Южной в микрорайоне Барыбино в Домодедове водитель квадроцикла сбил ребёнка, который скончался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным городского сайта Vdomodedovo.info, водитель квадроцикла был пьян, инцидент произошёл около девяти часов вечера. Погибший несовершеннолетний — ученик 7 класса Гальчинской школы.

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