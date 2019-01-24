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Разбившегося над Ла-Маншем футболиста перестали искать

Alistair Heap/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Спецслужбы Франции и Великобритании свернули поисково-спасательную операцию в Ла-Манше. Они не смогли обнаружить исчезнувший легкомоторный самолёт, на борту которого, помимо пилота, был новобранец команды «Кардифф Сити», нападающий Эмилиано Сала.

«Несмотря на все усилия поисковых средств с Нормандских островов, из Великобритании и Франции, которые покрыли площадь около 1700 квадратных миль, изучив данные мобильных телефонов и спутниковые снимки, мы не смогли найти никаких следов самолёта, пилота или пассажира», — заявил начальник порта Гернси, капитан Дэвид Баркер, заявление которого опубликовано в Twitter местной полиции.

Самолёт, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в ночь на 22 января. Несколькими днями ранее уэльский ФК «Кардифф Сити» купил футболиста Эмилиано Сала у французского клуба «Нант». Контракт с 28-летним аргентинским форвардом был заключён до лета 2022 года. Сумма его не разглашается, но она стала рекордной для клуба.


#Франция #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #самолеты #футболист
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