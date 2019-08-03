https://static.news.ru/photo/9eceaa46-b5e7-11e9-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Драка в Кургане, в которой был убит сотрудник ФСБ, произошла не в кафе, как сообщалось ранее, а за его пределами. Об этом рассказал работник заведения, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, кафе не имеет никакого отношения к инциденту, потасовка случилась через дорогу от него. О произошедшем в полицию сообщил кто-то из прохожих, сообщает URA.RU .

Как ранее писал News.ru, погибший получил в драке около двух десятков ножевых ранений. Информацию о произошедшем подтвердили в региональном управлении МВД.