Съёмочная группа телеканала «Звезда», попавшая под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе, покинула населённый пункт.
Журналист издания Екатерина Габель в видео, размещённом на сайте «
Какое-то время корреспонденты находились в укрытии, потому что дорога оттуда простреливалась из пулемётов. Выехать из села им удалось, когда разрешили военные. Никто из журналистов не пострадал.
Как ранее сообщал News.ru, съёмочная группа телеканала попала под обстрел в Донбассе. После инцидента власти ДНР обратились в международные организации. Заявление получили в ООН и ОБСЕ.