https://static.news.ru/photo/a6c6337a-a0c7-11e9-9766-fa163e074e61_1024.jpg Фото: newsdnr.ru

Съёмочная группа телеканала «Звезда», попавшая под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе, покинула населённый пункт.

Журналист издания Екатерина Габель в видео, размещённом на сайте « Звезды », рассказала, что атаку украинские военные начали, когда группа находилась возле дворца культуры, куда люди приходят за гуманитарной помощью.

Какое-то время корреспонденты находились в укрытии, потому что дорога оттуда простреливалась из пулемётов. Выехать из села им удалось, когда разрешили военные. Никто из журналистов не пострадал.

Как ранее сообщал News.ru, съёмочная группа телеканала попала под обстрел в Донбассе. После инцидента власти ДНР обратились в международные организации. Заявление получили в ООН и ОБСЕ.