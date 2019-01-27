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Похитителям Куинджи закрывают путь из России

WildWildMoscow/Twitter

происшествия [ версия для печати ]

Третьяковская галерея готовит официальное заявление по факту кражи картины Куинджи под названием «Ай-Петри. Крым». Работу русского художника экстренно вносят в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда.

«Такие меры необходимы, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу», — заявил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

По данным правоохранительных органов, в краже участвовали два человека, возможно, похитители действовали по заранее подготовленному плану, поэтому посетители и музейные работники не обратили на этих людей никакого внимания.

«С большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры — 39 на 53 см», — сообщили в правоохранительных органах.

На данный момент вход в Третьяковскую галерею оцеплен, посетителей внутри музея не осталось. У входа здания протянули ограничительную ленту по периметру колонн. В музее остались только работники и сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.

Пропавшая из Третьяковской галереи картина застрахована на 12 млн рублей. Это на четыре миллиона больше её реальной стоимости, сообщили организаторы выставки.

Очевидцы тем временем рассказали приметы мужчины: «славянская внешность, возраст около 25 лет, карие глаза, русые волосы». «Особая примета — большая голова с высоким лбом и острыми скулами. Был одет в синие джинсы и тёмно-синюю водолазку», — сообщили свидетели кражи.

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев предположил, что картину могут не найти, поскольку неизвестно, в какой город её похититель увезёт. Он отметил, что никто не застрахован от таких случаев.

«Бывают серьёзные пропажи, например, в Историческом музее иконы недосчитались», — сказал Гусев.

О краже картины «Ай-Петри. Крым», написанной в 1898 году, сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, снял ее со стены, вынул из рамы, свернул полотно и вышел из зала. Отсутствие картины местные работники заметили только через 10 минут после случившегося. Полицию в Третьяковскую галерею вызвал инспектор вневедомственной охраны Росгвардии, которая обеспечивает безопасность музея.

Примечательно, что сегодня, 27 января, мастеру пейзажной живописи Архипу Ивановичу исполнилось бы 177 лет. Стоимость картины оценивается в $125 тыс., сообщал News.ru.


#москва #музей #выставка #Третьяковка #картины
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