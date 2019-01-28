USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,576.34 $
МОСКВА-8°C01:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки попал на видео

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее попал на видео.

Именно этот человек, вероятно, снял со стены выставочного зала полотно, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей, и ушёл.

Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личность преступника, сообщает РЕН ТВ.

Предполагается, что для отвлечения внимания от кражи, сообщники злоумышленника украли дорогую шубу из гардероба галереи. Именно на вызов о пропаже верхней одежды изначально прибыл наряд полиции.

В причастности к похищению картины подозревается один из сотрудников Третьяковской галереи. В Следственном комитете считают, что «у этой картины есть заказчик».

Ранее News.ru писал о том, что в полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле.


#кража #Третьяковка
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
в мире
Украина провалила все попытки разойтись с Россией


читайте также
происшествия 23:25, 27 января 2019
Работники Третьяковки могли быть причастны к «краже века»
происшествия 22:58, 27 января 2019
Похитители Куинджи украли шубу из гардероба Третьяковки
происшествия 20:30, 27 января 2019
Похитителя картины Куинджи ищут в Третьяковской галерее
Лента новостей
происшествия 01:02
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму
в мире 01:02
Саакашвили подготовил сценарий смены власти в Грузии
в мире 00:22
США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски
происшествия 00:18
СКР назвал причину пожара танкеров в Чёрном море
в мире 00:00
Националисты устроили факельное шествие в Киеве
Другие новости
происшествия 01:02
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму
происшествия 00:18
СКР назвал причину пожара танкеров в Чёрном море
происшествия 23:44
Похищенную картину Куинджи выставили на Avito
происшествия 23:25
Работники Третьяковки могли быть причастны к «краже века»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top