Похититель картины Куинджи из Третьяковки попал на видео

https://news.ru/storage/news/00e42f1e4ab83faa1d312973a2166fae/afa1a9b0-f358-472e-bf06-4c532962f927_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее попал на видео.

Именно этот человек, вероятно, снял со стены выставочного зала полотно, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей, и ушёл.

Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личность преступника, сообщает РЕН ТВ.

Предполагается, что для отвлечения внимания от кражи, сообщники злоумышленника украли дорогую шубу из гардероба галереи. Именно на вызов о пропаже верхней одежды изначально прибыл наряд полиции.

В причастности к похищению картины подозревается один из сотрудников Третьяковской галереи. В Следственном комитете считают, что «у этой картины есть заказчик».

Ранее News.ru писал о том, что в полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле.