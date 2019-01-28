Похититель картины Куинджи из Третьяковки попал на видео

Предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее попал на видео.
Именно этот человек, вероятно, снял со стены выставочного зала полотно, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей, и ушёл.
Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личность преступника, сообщает РЕН ТВ.
Предполагается, что для отвлечения внимания от кражи, сообщники злоумышленника украли дорогую шубу из гардероба галереи. Именно на вызов о пропаже верхней одежды изначально прибыл наряд полиции.
В причастности к похищению картины подозревается один из сотрудников Третьяковской галереи. В Следственном комитете считают, что «у этой картины есть заказчик».
Ранее News.ru писал о том, что в полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле.