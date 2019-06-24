https://static.news.ru/photo/c8dfa86e-961e-11e9-a175-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Лесными пожарами в России охвачено 15,4 тысяч Га, что на 9,5 тысяч больше, чем 21 июня.

По состоянию на 0:00 24 июня на территории РФ действует 74 лесных пожара, на которых проводятся мероприятия по тушению. Режим чрезвычайной ситуации районного масштаба введён в Рязанской области, республиках Мордовия и Саха, Забайкальском крае, информирует « Авиалесоохрана ».

Как писал News.ru ранее, пилоты вертолётов Московского авиацентра регулярно облетают территорию столичного региона для выявления палов травы и природных пожаров.