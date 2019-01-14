Пьяная школьница избила водителя такси в Перми

https://news.ru/storage/news/61ec3479e167be381abef336ad98a65a/8559588f-e841-4d3e-b8e7-aa7718ba17d5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Несовершеннолетняя девушка накинулась на 50-летнюю водительницу такси. В результате женщина получила ушибы и синяки. Пострадавшая по напутствию своей дочери написала заявление в полицию.

По словам дочери таксиста, нападавшая находилась в компании двух подвыпивших подруг. Конфликт начался после того, как женщина сделала замечание кричащим и нецензурно выражающимся в салоне автомобиля школьницам.

В ходе словесной перепалки она предложила девочкам выйти из машины, однако одна из пассажирок начала проявлять агрессию.

«И тут эта малолетка стала избивать руками и ногами мою маму. Мама пыталась её успокоить. Говорила, что не будет драться с несовершеннолетней, понимая, что не имеет права. На что та "мелочь" сказала, что именно потому, что она уверена в своей безнаказанности, будет избивать маму», — цитирует дочь пострадавшей «PRO Город».

Женщине помогли проезжавшие мимо очевидцы.

Ранее News.ru писал, что столичный таксист сломал ногу и нос пассажирке, которая сделала ему замечание о медлительности и незнании города. Конфликт начался после того, как пострадавшая и её подруга отказались выходить из машины.