Один человек пострадал в драке на западе Москвы

https://news.ru/storage/news/d8814da8a8796dcba0c1bf54414e218a/78765f89-cd4c-4c3e-855a-95db40f56621_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Массовую драку устроили посетители кафе в московском районе Солнцево. Об этом News.ru сообщил источник в оперативных службах.

Инцидент с участием более 10 человек произошёл на улице Богданова, где расположено кафе «Солнечный очаг». По предварительной информации, пострадал один из участников стычки.

О причине конфликта и состоянии пострадавшего не сообщается. Правоохранительные органы проверяют информацию о ЧП.

Как писал ранее News.ru, место в очереди стало причиной убийства в круглосуточном магазине подмосковной Ивантеевки. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд.