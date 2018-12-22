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Один человек пострадал в драке на западе Москвы

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Массовую драку устроили посетители кафе в московском районе Солнцево. Об этом News.ru сообщил источник в оперативных службах.

Инцидент с участием более 10 человек произошёл на улице Богданова, где расположено кафе «Солнечный очаг». По предварительной информации, пострадал один из участников стычки.

О причине конфликта и состоянии пострадавшего не сообщается. Правоохранительные органы проверяют информацию о ЧП.

Как писал ранее News.ru, место в очереди стало причиной убийства в круглосуточном магазине подмосковной Ивантеевки. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд.


#москва #драка
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