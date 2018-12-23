Пьяный водитель в трусах протаранил более десятка машин

https://news.ru/storage/news/c5dc80f44ab68d389f587e1295d7f370/40c4a7e1-9e6d-4014-8828-ca6c5cfff2d4_850.jpg АГН "Москва"

Пьяный автомобилист, одетый только в трусы и ботинки, протаранил 20 машин в подмосковном Раменском. Виновник аварии выпил столько, что не мог стоять на ногах и разговаривать.

На кадрах ролика видно, как водитель, пытаясь выехать с парковки, врезается то в одно, то в другое авто.

Оказавшись на дороге, машина сразу же выехала не на свою полосу и врезалась в другую. Местным жителям удалось остановить мужчину и вытащить его из салона.

Ранее News.ru писал, что водитель автомобиля Porsche устроил стрельбу в городе Миасс Челябинской области. Он с травматическим пистолетом напал на молодого человека при выезде с парковки. Одна иномарка не пропустила другую, в результате чего возник конфликт.