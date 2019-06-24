https://static.news.ru/photo/041fb7f4-4843-11e9-b6fb-fa163e074e61_1024.jpg

В центре Москвы неизвестные мужчина и женщина угощают доверчивых прохожих отравленной газированной водой и грабят своих жертв после того, как они теряют сознание.

По данным The Village, с 11 мая по 21 июня как минимум 24 человека были отравлены неизвестным веществом и ограблены. Среди пострадавших оказалась фоторедактор издания Людмила Чижова, а также бывший ведущий MTV Михаил Рольник.

Как рассказала представительница СМИ, преступник в момент знакомства рассказывает, что приехал из Нальчика, втирается в доверие, а после предлагает выпить фанты.

По словам Чижовой, после отравления неизвестный, представившийся Мурадом, сразу стал рыться в её вещах, однако вскоре их заметили прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. На мужчину завели уголовное дело о краже, но отпустили под подписку о невыезде.

Издание отмечает, что за час до инцидента с Чижовой, неизвестный злоумышленник предложил молодому человеку выпить вина, после чего ему стало плохо. Ещё одна пострадавшая, которую отравили 11 мая подобным образом, пыталась подать заявление в ОВД по Басманному району, однако заявление у неё якобы не приняли.

Все жертвы преступника и его сообщницы были отравлены неизвестным психотропным веществом, вызывающим угнетение дыхания.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.