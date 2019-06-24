В центре Москвы неизвестные мужчина и женщина угощают доверчивых прохожих отравленной газированной водой и грабят своих жертв после того, как они теряют сознание.
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Как рассказала представительница СМИ, преступник в момент знакомства рассказывает, что приехал из Нальчика, втирается в доверие, а после предлагает выпить фанты.
По словам Чижовой, после отравления неизвестный, представившийся Мурадом, сразу стал рыться в её вещах, однако вскоре их заметили прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. На мужчину завели уголовное дело о краже, но отпустили под подписку о невыезде.
Издание отмечает, что за час до инцидента с Чижовой, неизвестный злоумышленник предложил молодому человеку выпить вина, после чего ему стало плохо. Ещё одна пострадавшая, которую отравили 11 мая подобным образом, пыталась подать заявление в ОВД по Басманному району, однако заявление у неё якобы не приняли.
Все жертвы преступника и его сообщницы были отравлены неизвестным психотропным веществом, вызывающим угнетение дыхания.
Ранее News.ru писал о том, что неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.