Неизвестный мужчина ограбил магазин в Москве

https://news.ru/storage/news/f65b0294d2e5543ee94ca5d83ce3e296/d2e2a981-0c4a-4c62-8679-2a616c0bb62d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный мужчина похитил 70 тысяч рублей из магазина «Магнит» в районе Южное Тушино. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Магазин расположен по адресу: бульвар Яна Райниса, 22, корпус 1. Молодой человек был вооружен ножом. Полиция собирает улики и ведёт розыск подозреваемого, сообщает источник News.ru.

Ранее News.ru писал, что торговец металлоизделиями стал жертвой ограбления в Москве. Жертвой грабителей оказался предприниматель Михаил Холин. Бизнесмен является директором компании, которая занимается установкой и продажей металлоконструкций. Совершение преступления заняло всего 30 секунд. Злоумышленники на чёрном Mercedes заблокировали автомобиль Холина на светофоре на Волгоградском проспекте. Они разбили стекло, забрали из салона сумку с деньгами и скрылись.