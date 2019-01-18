Неизвестные до смерти забили ветерана ВОВ на Ставрополье

Неизвестные проникли в дом одинокой 97-летней женщины, прошедшей Великую Отечественную войну. Злоумышленники вынесли из жилища все ценные вещи, деньги и паспорт пенсионерки. Ветеран скончалась в больнице спустя два дня после нападения.
Инцидент произошёл 10 января в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края, передаёт региональный Следком.
«Двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины — ветерана Великой Отечественной войны, накрыли её одеялом, избили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через 2 дня от полученных травм скончалась», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В настоящее время следователи устанавливают личности преступников.
Ранее зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в 2019 году участники ВОВ будут ежемесячно получать в среднем по 44 тыс. рублей. Политик подчеркнула, что дальнейшее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции, а увеличение единовременного денежного пособия — в соответствии с фактической инфляцией, писал News.ru.