Насильника 15-летней девочки задержали в Башкирии

Сотрудники полиции города Нефтекамск задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление было совершено в заброшенном здании на одной из улиц Стерлитамака.
По версии следствия, 39-летний педофил осуществил нападение 2 января, когда подросток возвращалась домой. Преступник был объявлен в розыск.
После задержания мужчина признал свою вину. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что 50-летний житель города Тулун Иркутской области обвиняется в совершении 11 изнасилований в период с 2001 по 2012 год. Причастность мужчины к преступлениям подтвердили результаты генетической экспертизы, проведённой криминалистами Главного управления криминалистики СКР.