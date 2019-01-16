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Насильника 15-летней девочки задержали в Башкирии

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции города Нефтекамск задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление было совершено в заброшенном здании на одной из улиц Стерлитамака.

По версии следствия, 39-летний педофил осуществил нападение 2 января, когда подросток возвращалась домой. Преступник был объявлен в розыск.

После задержания мужчина признал свою вину. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что 50-летний житель города Тулун Иркутской области обвиняется в совершении 11 изнасилований в период с 2001 по 2012 год. Причастность мужчины к преступлениям подтвердили результаты генетической экспертизы, проведённой криминалистами Главного управления криминалистики СКР.


#полиция #ЗАДЕРЖАНИЕ #насильник #стерлитамак #башкирия
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