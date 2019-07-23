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Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Это директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Мужичны находятся в статусе подозреваемых, им вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также сыщики работают по ч....