Жители московского района Аэропорт заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По некоторым данным речь идет о массовом отравлении котов.
Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее News.ru писал о том, что депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, до 14 лет. Документ уже внесён в электронную базу Госдумы. По мнению авторов, это позволит снизить число живодёрских выходок. В правительстве инициативу не поддержали.