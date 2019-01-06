Мужчина и женщина из Донбасса умерли в очереди на КПП Украины

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Пожилые мужчина и женщина из самопровозглашённых ЛНР и ДНР умерли в один день при переходе на подконтрольную Украине территорию. Инциденты произошли 5 января на контрольно-пропускных пунктах «Станица Луганская» (ЛНР) и «Майорское» (ДНР).

Мужчина 65 лет и женщина 79 лет следовали на территорию Украины за пенсиями и социальными выплатами. Их жизни оборвались из-за длинных очередей на линии соприкосновения воюющих сторон, сообщают представители Операции объединённых сил Украины в Facebook.

На пункте «Станица Луганская» мужчина оформлял документы для перехода на подконтрольную Украине территорию. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание. Пограничники вызвали врачей, но те не успели — мужчина скончался до их приезда. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.

На пункте «Майорское» плохо стало женщине. Там вызванные врачи приехали вовремя, однако не смогли помочь. Причина смерти не называется.

Ранее News.ru сообщал, что Международный комитет Красного Креста передал жителям самопровозглашённой ЛНР более трёх тонн гуманитарной помощи. Около 124 тыс. человек получили от комитета индивидуальные наборы и предметы гигиены. Также комитет раздал 158 т стройматериалов, 196 т кормов для животных, более 8 т медицинских предметов.