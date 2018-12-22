Москвич с оружием нашёл способ не платить в ресторане

https://news.ru/storage/news/146811203f7275b6278318e23c9d33c9/c1b5402d-ef7d-4a5d-a588-08e055a81f02_850.jpg Кадр из фильма «Криминальное чтиво»/Miramax

Житель Москвы, пожалевший 920 рублей на ужин в ресторане «Пронто», решил избавиться от обязанности платить за счёт с помощью оружия. Еду безработный забрал, однако радовался недолго: спустя несколько часов его задержали блюстители порядка.

Инцидент произошёл 20 декабря в заведении на улице Енисейская на северо-востоке столицы, передаёт «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал администратор кафе, злоумышленник был у них постоянным клиентом, однако в этот раз что-то пошло не так и он решил заполучить еду, направив оружие (какое — не уточняется) в лицо официанту. После задержания его самочувствие резко ухудшилось и разбойника отправили в больницу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как писал News.ru ранее, подростка по имени Петя, который решился совершить вооружённое нападение на кубанский сельский магазин, высмеяла продавщица. Женщина посоветовала молодому человеку не посягать на чужое и устроиться на работу, а также пригрозила, что если он разобьёт витрины, то убирать за собой будет сам.