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Младенцу заклеили рот в перинатальном центре Ингушетии

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пациентка перинатального центра сняла на видео ребёнка, который лежал без матери в медицинском учреждении. Он лежит в холодном помещении без оборудования для подогрева.

У младенца проблемы с функционированием лёгких, передаёт РЕН ТВ. Видео снято в отделении патологии новорожденных.

Ко рту малыша лейкопластырем приклеена соска.

Ранее News.ru сообщал о задержании матери новорождённой девочки, оставившей дочь в мусорном баке Нижнекамска (Республика Татарстан). Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Ребёнка обнаружил случайный прохожий на улице Сююмбике. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет. Малышку с температурой тела 32 градуса срочно доставили в перинатальный центр и поместили в инкубатор.


#ингушетия #дети #младенец
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