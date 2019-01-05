Младенцу заклеили рот в перинатальном центре Ингушетии

https://news.ru/storage/news/07eba4acadf6d16e47938533b908ef6e/790deccd-22d5-45de-94ed-b3655a7ac79d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пациентка перинатального центра сняла на видео ребёнка, который лежал без матери в медицинском учреждении. Он лежит в холодном помещении без оборудования для подогрева.

У младенца проблемы с функционированием лёгких, передаёт РЕН ТВ. Видео снято в отделении патологии новорожденных.

Ко рту малыша лейкопластырем приклеена соска.

Ранее News.ru сообщал о задержании матери новорождённой девочки, оставившей дочь в мусорном баке Нижнекамска (Республика Татарстан). Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Ребёнка обнаружил случайный прохожий на улице Сююмбике. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет. Малышку с температурой тела 32 градуса срочно доставили в перинатальный центр и поместили в инкубатор.