https://static.news.ru/photo/b78dd8da-9649-11e9-9680-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Восемь человек госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Они съели шаурму в Братске.

Представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области рассказал, что все они покупали фастфуд в одной и той же торговой точке на улице Кирова.

В ходе проверки обнаружено, что у сотрудников пункта общепита нет санитарных книжек, а в помещении отсутствуют средства дезинфекции и моечные устройства. Работа торговой палатки приостановлена, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что прокуратура Читинского района проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере «Самородок». Городские больницы Читы приняли оттуда несколько несовершеннолетних пациентов с подозрением на кишечную инфекцию.