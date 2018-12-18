Массовое отравление произошло в Ростовской области

https://news.ru/storage/news/e27c00e69dc2bc8b06653092a8bd491a/5d622a87-c1cb-4a36-a66c-cb348f1632c3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Массовое отравление случилось в посёлке Аюта Ростовской области. С диагнозои «гастроэнтерит» в инфекционное отделение больницы города Шахты госпитализированы 26 человек, в том числе 13 детей.

По словам замглавы администрации города Шахты Павла Стурова, в посёлке Аюта работают амбулаторные службы местной поликлиники, медики проводят подворовые обходы и обследования жителей. Поселковые детсад и школа функционируют в штатном режиме, говорится на сайте горадминистрации.

Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование, на лабораторные исследования взяты пробы водопроводной воды и анализы заболевших.

Региональное СУ СК начало доследственную проверку.

Как писал News.ru, в конце ноября прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку частного детского сада «Аспект», где произошла вспышка кишечной инфекции. Жалобы на плохое самочувствие у малышей поступили от родителей.