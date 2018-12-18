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Массовое отравление произошло в Ростовской области

Сергей Булкин/News.ru

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Массовое отравление случилось в посёлке Аюта Ростовской области. С диагнозои «гастроэнтерит» в инфекционное отделение больницы города Шахты госпитализированы 26 человек, в том числе 13 детей.

По словам замглавы администрации города Шахты Павла Стурова, в посёлке Аюта работают амбулаторные службы местной поликлиники, медики проводят подворовые обходы и обследования жителей. Поселковые детсад и школа функционируют в штатном режиме, говорится на сайте горадминистрации.

Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование, на лабораторные исследования взяты пробы водопроводной воды и анализы заболевших.

Региональное СУ СК начало доследственную проверку.

Как писал News.ru, в конце ноября прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку частного детского сада «Аспект», где произошла вспышка кишечной инфекции. Жалобы на плохое самочувствие у малышей поступили от родителей.


#отравление #Ростовскаяобласть
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