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Маршрутка с людьми загорелась в Кемерово

Булкин Сергей/News.ru

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В центре города Кемерово загорелось маршрутное такси, в котором находилось около 30 человек. Все пассажиры и водитель успели выбраться из горящего салона.

Инцидент произошёл утром 23 января на Красноармейской улице в районе парка Победы. Водитель не смог потушить пожар самостоятельно, это сделали прибывшие спасатели. Пострадавших удалось избежать, однако на месте происшествия образовалась пробка. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, сообщает городской портал VSE42.ru.

В Интернете уже появилось видео, снятое очевидцами. 

Ранее News.ru писал о том, что в Кирове водитель УАЗ протаранил автобусную остановку, на которой находились люди. 


#пожар #КЕМЕРОВО #маршрутка
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