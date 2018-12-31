Что сделано Путиным в Магнитогорске

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Владимир Путин

Президент побывал на месте трагедии

Владимир Путин посетил Магнитогорск, где рано утром в понедельник взрывом газа был разрушен целый подъезд в многоквартирном жилом доме. Президент побывал непосредственно на месте трагедии, провел оперативное совещание, а также посетил больницу, где находятся пострадавшие при обрушении подъезда.

На месте ЧП

По предварительной информации, обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома произошло из-за взрыва бытового газа. Владимир Путин принял решение лететь в Магнитогорск, когда он уже был на пути в Сочи. Прибыв в город, президент осмотрел дом, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. Пояснения на месте трагедии Путину давал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также на тот момент в Магнитогорске присутствовали глава МЧС России Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы Челябинской области и Уральского ФО.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем всё для того, чтобы им помочь и поддержать, — сказал президент, открывая оперативное совещание. — Сегодня — преддверие Нового года, страна отмечает приход следующего, 2019, года. На Дальнем Востоке уже начали этот праздник отмечать. Жизнь идет своим чередом. Между тем хочу обратиться к нашим гражданам. Это в характере нашего народа: несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа». Пресс-служба МЧС РФ

Об обстановке на месте обрушения президенту РФ доложил глава МЧС Евгений Зиничев. Он рассказал, что полноценной работе по ликвидации последствий мешает угроза обрушения здания. Однако, заверил глава ведомства, сил и средств МЧС для этой работы достаточно. Как доложил Зиничев, погибли четверо, в больницу доставлены пять человек. Владимир Путин дал слово мэру Магнитогорска, Дубровскому, попросив его рассказать, сколько человек было прописано. Выяснилось, что 46 прописано, но фактически там могло находиться 50 человек.

«Мы считаем, что речь идет о 50 людях. Есть поименные, пофамильные списки. Мы понимаем, где часть из них. Поэтому сейчас мы оперируем цифрой 35 человек», — сказал Дубровский.

Путин поручил создать правительственную комиссию, которая займётся ликвидацией последствий ЧП, к ней будут подключены все необходимые ведомства. Проведя совещание, Владимир Путин ещё раз подошел к развалинам подъезда, о чем-то говоря с главой МЧС. К журналистам подходить не стал. Вся делегация села в машины ФСО и уехала с места трагедии в больницу.

В больнице Магнитогорска

Владимир Путин посетил в магнитогорской больнице подростка, получившего травмы и обморожения при разрушении подъезда в доме на проспекте Карла Маркса. Беседу президента с ребёнком показал телеканал «Россия 24».

«Холодно было?» — поинтересовался у школьника глава государства. На что 13-летний Сергей Гаврилов кивнул утвердительно, уточнив, что «холодно было в ногах». Президент задал несколько вопросов о состоянии подростка и спросил, сколько времени тот провёл под завалами. Сергей рассказал, что квартира его семьи была на третьем этаже, а в развалинах он провёл более часа, пока до него добирались спасатели. Путин пообещал привезти подарок мальчику. kremlin.ru Оперативное совещание в штабе МЧС в Магнитогорске

«Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу», — пообещал президент. Путин поинтересовался, что именно он хотел бы получить в подарок, но Сергей растерялся и не смог ответить, сказав лишь, что занимается спортом — рукопашным боем.

Вместе с президентом больницу посетила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Спасатели будут работать всю ночь

Спасатели продолжают разбирают завалы подъезда дома в Магнитогорске. Привлечён инженерный манипулятор — он будет разбирать завалы подъезда жилого дома, особой клешнёй убирая крупные куски конструкции. На месте также работают прибывшие кинологические расчёты. С целью прослушивания места обрушения проводятся минуты тишины.

Новогоднее обращение Владимира Путина не будет скорректировано из-за ЧП в Магнитогорске. Дмитрий Песков рассказал, что «поздравление уже идёт на орбитах».