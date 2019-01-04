Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале

https://news.ru/storage/news/f346f0931c4152e76b9fb244b6f77328/573736fd-fd18-4e4c-b634-e8c336f91dbe_850.jpg 74.mchs.gov.ru

Фактором, послужившим обрушению подъезда в многоквартирном доме в Магнитогорске, где произошёл взрыв, могла стать перепланировка в одном из помещений. Из-за этого, возможно, оказалась нарушена устойчивость одной из несущих стен, считает заместитель гендиректора предприятия «Магнитогорскгражданпроект» Юрий Карамышев.

По его словам, проект дома был выполнен в 1971–1972 годах, построен он был в 1972–1973 годах. Это крупноблочное здание, из блоков выполнены восемь этажей — с третьего по десятый, а первые два этажа построены в кирпиче.

При этом дом имеет три несущие стены.

«Может быть такое, что кто-то из жильцов делал перепланировку. Неизвестно, что за эти годы, что стоит дом, могло произойти. Даже если бы одна стена потеряла устойчивость, это могло потянуть за собой остальные. Прогрессирующие обрушения непредсказуемы», — заявил Карамышев РЕН ТВ.

Специалист уточнил, что потере устойчивости при определённых условиях мог способствовать и непосредственно сам взрыв. Он также отметил, что способствовать обрушению могла совокупность факторов. При этом Юрий Карамышев подчеркнул, что конструкция дома считается прочной и надёжной.

В общей сложности в разрушенном подъезде было 52 квартиры.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.