https://static.news.ru/photo/09b9dd60-a3ac-11e9-938b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На севере Москвы в районе Отрадное происходит эвакуация людей из жилого дома из-за взрыва.

Как отмечают источники News.ru, на 11-м этаже здания при проведении сварочных работ произошёл газовоздушный хлопок двух баллонов. Спасатели проверяют 11-й и 12-й этажи. Конструкция здания на нарушена.

Взрыв произошёл по адресу: ул. Бестужевых, д. 12.

Как ранее писал News.ru, двое детей и один взрослый погибли в результате пожара в частном доме в Дагестане. Трагедия произошла в посёлке Крайновка Кизлярского района.