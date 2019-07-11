На севере Москвы в районе Отрадное происходит эвакуация людей из жилого дома из-за взрыва.
Как отмечают источники News.ru, на 11-м этаже здания при проведении сварочных работ произошёл газовоздушный хлопок двух баллонов. Спасатели проверяют 11-й и 12-й этажи. Конструкция здания на нарушена.
Взрыв произошёл по адресу: ул. Бестужевых, д. 12.
Как ранее писал News.ru, двое детей и один взрослый погибли в результате пожара в частном доме в Дагестане. Трагедия произошла в посёлке Крайновка Кизлярского района.