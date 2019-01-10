Кто обслуживал прорвавшийся в Москве шлюз

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Компания по продаже автодеталей получила подряд на укладку кровли

В столице произошёл транспортный коллапс в районе Волоколамского шоссе, где провалился грунт, и вода затопила Тушинский тоннель, проходящий прямо под Каналом имени Москвы. Движение по шоссе было частично перекрыто. Любопытно, что шлюз над Тушинским тоннелем постоянно ремонтируется и укрепляется. Например, с начала октября некоторые работы на объекте ведёт компания, по профилю занимающаяся торговлей автомобилями и сдачей транспорта в аренду московским чиновникам, в штате которой, по данным СПАРКа, числился только один человек. Очевидно, после аварии бюджет Москвы будет вынужден выделить деньги на новые работы. Об этом — в материале News.ru.

Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Движение из центра Москвы в сторону области было заблокировано днем 10 января. Провал грунта произошёл в шлюзе № 8 Канала имени Москвы на площади 50 квадратных метров. Вода хлынула вниз, в тоннель. Также был затоплен подземный переход в районе улицы Водников и Свободы. Поток не успевал уйти в канализацию и полился по улицам. При обрушении грунта никто не пострадал.

Для ликвидации последствий прорыва дамбы создан оперативный штаб под руководством заммэра Москвы Петра Бирюкова. В него вошли городские службы, специалисты МЧС, ФГБУ «Канал имени Москвы», Гормоста и ГИБДД.

«Под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, который образовал проседание грунта на площади 5 на 15 метров, — сообщил ТАСС руководитель ФГБУ „Канал имени Москвы“ Герман Елянюшкин. — В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован».

Заммэра Пётр Бирюков предполагает, что провал в Тушинском тоннеле мог случиться оттого, что шоссе расширяли в 2003 году и допустили при этом нарушения. Он пообещал, что движение восстановят 11 января. Для этого нужно слить воду из перекрытой части канала, а это займет не менее шести часов.

Тушинский тоннель построен в 1935—1937 годах, одновременно с сооружением канала «Москва — Волга», которые ныне называется «Канал имени Москвы». Последний проходит в этом месте между двумя высокими дамбами. Здесь расположен пресловутый шлюз № 8.

В 2016 году тут заменяли цепи для затворов шлюза. Тендер, объявленный ФГБУ «Канал имени Москвы» достался Вологодскому станкостроительному заводу, который получил в итоге 2,3 млн рублей за 220 метров цепи. Отсюда следует, что погонный метр металлической цепи с шагом звена 17 см стоит более ста тысяч рублей.

В начале 2018 года, проходил текущий ремонт шлюзовых механизмов, который по конкурсу делала компания ООО «ГСЭМ» бизнесмена Виктора Рохманько. На работы бюджет потратил 7,9 млн рублей.

В том же 2018 году казанский «Институт строительно-технической экспертизы» выиграл контракт на обследование состояния шлюза и разработки техзадания на его поддерживающий ремонт.

В конце октября 2018 года договор на ремонт был заключен с ООО «РУСАВТОСБЫТ». На данный момент, судя по базам данных, контракт стоимостью 4,7 млн рублей исполняется. То есть работы должны были уже идти. За эти деньги предполагается провести следующие мероприятия: «Текущий ремонт кровель: понижающей подстанции Угличского шлюза № 10У, башен управления верхней головы шлюза № 8, башен управления нижней головы шлюза № 9, башен №№ 1, 2, 3 плотины Андреевка».

Участие этой компании, зарегистрированной в Москве по адресу улица Кировоградская, дом 32, офис 37, в таком вроде бы не совсем профильном конкурсе, само по себе любопытно. Дело в том, что её уставная деятельность указана как оптовая «торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Её владелец и гендиректор — 37-летний Павел Карпов. Компания ранее занималась тем, что сдавала автомобили в аренду префектуре Северо-Западного административного округа Москвы. Об её участии в подрядах по кровельному ремонту и какому-либо строительству ничего не известно. Кроме того, если верить базе юридических лиц «СПАРК», в ней официально работает только один человек, по всей видимости сам директор и учредитель.

В самой компании ООО «РУСАВТОСБЫТ» News.ru заявили, что не имеют отношения к ремонту непосредственно самого шлюза и канала, а занимаются только укладкой кровли зданий.

За последние два года ФГУП «Канал имени Москвы» объявлял 11 открытых аукционов, но заключил только шесть контрактов на сумму 18 млн руб. Остальные срывались из-за отсутствия заявок. Все закупки были связаны с проведением ремонта нескольких шлюзов, в том числе шлюза № 8, возле которого и случился прорыв. Будут ли искать виноватых в аварии среди подрядчиков — покажет время. Пока похоже, что компетентные структуры перекладывают ответственность за произошедшее друг на друга.