Автозаправка «Роснефти» полыхает в Подмосковье

Крупный пожар возник на автозаправочной станции, расположенной на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области.
По словам очевидцев происшествия, горит заправка, принадлежащая «Роснефти». На снятых ими кадрах видно, что открытое пламя охватило большую территорию.
Подробности произошедшего выясняются. Данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее News.ru писал о том, что пожар произошёл в поселке Воскресенское Московской области. На момент возгорания в квартире находилось пять человек, двое из них пострадали. Пожарным пришлось при помощи веревок поднимать спасенных этажом выше.