Автозаправка «Роснефти» полыхает в Подмосковье

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Крупный пожар возник на автозаправочной станции, расположенной на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области.

По словам очевидцев происшествия, горит заправка, принадлежащая «Роснефти». На снятых ими кадрах видно, что открытое пламя охватило большую территорию.

Подробности произошедшего выясняются. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее News.ru писал о том, что пожар произошёл в поселке Воскресенское Московской области. На момент возгорания в квартире находилось пять человек, двое из них пострадали. Пожарным пришлось при помощи веревок поднимать спасенных этажом выше.