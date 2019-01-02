Кран врезался в опору моста в Москве

Кран-манипулятор въехал в опору моста, зацепив электрические провода. По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал в результате инцидента.
ДТП произошло возле дома 32 по Хамовническому бульвару, сообщает источник News.ru. Официальной информации о происшествии в настоящий момент нет.
Ранее News.ru сообщал, что автомобили Renault и Skoda столкнулись в Брянской области. Водители обеих машин погибли. Пассажирка первого транспортного средства госпитализирована с травмами. У неё зафиксированы переломы костей таза и рёбер.