USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,279 $   Brent53.50 $ Bitcoin3,670.97 $
МОСКВА-7°C15:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

«Крабовый король» улетел из России

Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранительные органы проводят обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения авторитетного бизнесмена Олега Кана по делу о контрабанде камчатского краба. Сам же «крабовый король» улетел на частном самолёте в Японию.

«Олег Кан покинул страну сразу после выхода в эфир журналистского расследования», — сообщает телеканал «Россия 24».

После фильма «Крабовая ловушка — 2» УФСБ России по Сахалинской области завело уголовное дело о контрабанде камчатского краба. Следствие выяснило, что компании, которыми через подставных лиц управляет Кан, в течение многих лет незаконно переправляли в Японию и Южную Корею тысячи тонн морских деликатесов. Стоимость товара, чтобы минимизировать таможенные платежи, занижалась в разы. В элитном посёлке «Зима», где живут самые состоятельные и влиятельные люди Сахалина, уже прошли обыски.

Ранее News.ru писал, что Басманный суд столицы приговорил предпринимателя Дмитрия Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии. Его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя. По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных вин и других дорогих алкогольных напитков. Алкоголь закупался в Европе и переправлялся в Россию под видом герметика.


#контрабанда #Сахалинскаяобласть #крабы
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
News.ru принял участие в рейде по выявлению контрафакта
происшествия 14:28, 24 ноября 2018
Контрабандные шубы наводнили московский рынок
News.ru принял участие в рейде по выявлению контрафакта
общество 04:31, 20 ноября 2018
Контрабандные сигареты стали чаще курить в России
общество 18:32, 6 ноября 2018
Крымский мост стал местом борьбы с контрабандой алкоголя
Лента новостей
в мире 15:56
Украинцам дали право требовать проверок качества услуг ЖКХ
общество 15:56
Модель Кира Майер вышла на свободу
политика 15:50
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
общество 15:50
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина
политика 15:45
Путин позитивно оценили расширение территории Сирии
Другие новости
происшествия 15:09
Задержанная в Финляндии россиянка плохо себя чувствует
происшествия 14:51
Петербуржцу дали условный срок за пост в ВКонтакте
происшествия 12:12
Автобус сбил бабушку с внуками на остановке
происшествия 08:24
Виновник ДТП с детьми на Алтае ездил без прав
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top