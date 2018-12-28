«Крабовый король» улетел из России

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Правоохранительные органы проводят обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения авторитетного бизнесмена Олега Кана по делу о контрабанде камчатского краба. Сам же «крабовый король» улетел на частном самолёте в Японию.

«Олег Кан покинул страну сразу после выхода в эфир журналистского расследования», — сообщает телеканал «Россия 24».

После фильма «Крабовая ловушка — 2» УФСБ России по Сахалинской области завело уголовное дело о контрабанде камчатского краба. Следствие выяснило, что компании, которыми через подставных лиц управляет Кан, в течение многих лет незаконно переправляли в Японию и Южную Корею тысячи тонн морских деликатесов. Стоимость товара, чтобы минимизировать таможенные платежи, занижалась в разы. В элитном посёлке «Зима», где живут самые состоятельные и влиятельные люди Сахалина, уже прошли обыски.

Ранее News.ru писал, что Басманный суд столицы приговорил предпринимателя Дмитрия Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии. Его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя. По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных вин и других дорогих алкогольных напитков. Алкоголь закупался в Европе и переправлялся в Россию под видом герметика.