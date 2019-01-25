Полицейских обвинили в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/82f3016915ccff8e734b2d34af818909/3e388a39-6ff7-4346-a063-65700813a4bb_850.jpg Ilya Moskovets/Global Look Press

В рамках расследования уголовного дела о взрыве жилого дома в Магнитогорске задержали гражданина Киргизии 29-летнего Хуснидина Зайнабидинова. Мужчину подозревают в причастности к взрыву.

Следователи обвиняют его в подготовке теракта и пытались от него получить признательные показания, «мужчину пытали электричеством и жестоко избивали», заявила супруга Зайнабидинова журналистам в Киргизии. По словам женщины, её мужу показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выспрашивали у него их данные и местонахождение.

Гражданка Киргизии отметила, что на данный момент её супруг «находится в СИЗО №2 в Магнитогорске», сообщает киргизская служба «Радио Свобода».

Официально эту информацию в правоохранительных органах не подтверждают. В МВД лишь подчеркнули, что основной версией произошедшего в Магнитогорске по-прежнему официально остаётся взрыв бытового газа.

По данным МВД РФ по Челябинской области, гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов находится в международном розыске по инициативе Киргизской Республики за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года.

Как сообщал News.ru, российские власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома. Всего на эти цели потребуется около 900 млн рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 500 млн рублей будут выделены из резервного фонда правительства. Остальные расходы берут на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области.