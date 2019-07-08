https://static.news.ru/photo/c7591e9c-a192-11e9-bf61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Павел Ребровский, признавший вину по делу «Нового величия», отказался от своих показаний. Он сделал это в ходе допроса в Люблинском суде Москвы.

По его словам, следствие угрожало возбудить в отношении него дело по ст. 205 УК РФ („Терроризм“), если он не даст нужные показания. Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали, — рассказал ТАСС адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.

В итоге Ребровский получил 2,5 года колонии.

Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.

В поддержку обвиняемых неоднократно проводились пикеты и митинги. В частности, News.ru писал, что осенью 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли протестные акции с общим названием «За наших и ваших детей».

7 июля несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Рома Зверь и Алексей Кортнев исполнили песню Чиж & Со «Русская».