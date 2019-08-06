https://static.news.ru/photo/a06dacbe-b856-11e9-96d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Irish Image Collection/Des/Global Look Press

МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с тропическим штормом «Франциско», который движется в сторону Приморья.

Синоптики ожидают в регионе сильные дожди с осадками до 50 мм, а также ветер до 23 м/с. По их данным, в ночь на 8 августа стихия пройдёт вблизи южного побережья, говорится в сообщении на сайте краевого главка ведомства.

Ранее тропический шторм в качестве тайфуна обрушился на японский остров Кюсю. Сейчас он немного потерял силу, однако всё ещё представляет опасность.

Как писал News.ru ранее, один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа. Ещё 13 граждан считаются пропавшими без вести, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.