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Экс-советника Якунина объявили в розыск

Владимир Якунин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Якунин

происшествия [ версия для печати ]

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего председателя правления связанного с РЖД банка «Миллениум» Михаила Байдакова. Экс-глава РЖД Владимир Якунин называл Байдакова своим внештатным советником.

«По версии СКР, банкир выдавал фиктивные кредиты и присвоил деньги бывшего министра культуры Александра Соколова», — сообщает РБК.

Байдаков, по данным следователей, скрылся в Латвии. Ему вменяются растрата и мошенничество в особо крупном размере.

Ранее News.ru писал, что сотрудник московского банка обманным путём вывел со счетов клиентов более двух миллионов рублей. Правоохранители задержали 27-летнего злоумышленника на Киевском вокзале. Подозреваемый сотрудник банка, подделывая документы, оформлял дебетовые карты на клиентов, переводил потом с их счетов деньги и снимал их в банкоматах. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


#ржд #заочныйарест
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