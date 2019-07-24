https://static.news.ru/photo/fe32f328-ae3c-11e9-a43a-fa163e074e61_1024.jpg Александр Шестун Фото: АГН «Москва»

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун госпитализирован из СИЗО.

У обвиняемого резко ухудшилось состояние здоровья из-за голодовки. Его госпитализировали в одно из учреждений департамента здравоохранения Москвы, передаёт ТАСС .

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как ранее писал News.ru, церемония венчания Шестуна с его женой Юлией прошла в храме следственного изолятора «Матросская тишина». Однако экс-политик не смог взять кольцо, так как ношение украшений в учреждении запрещено.